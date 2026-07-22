Zelenski reivindica ataques ucranianos contra almacenes del 'Amazon ruso'

Se trata del equivalente ruso de Amazon, el gigante estadounidense de ventas por internet.

"Hoy, las sanciones de largo alcance de Ucrania atacaron con éxito importantes objetivos en las regiones rusas de Krasnodar y Stávropol: centros logísticos implicados en el suministro de componentes para drones, equipamiento de navegación y otros artículos", dijo Zelenski en su cuenta de X.

Por primera vez en la guerra, Ucrania ha atacado en varias ocasiones centros logísticos de Wildberries desde el pasado 18 de julio. Zelenski explicó en un primer momento estos ataques como una respuesta a la destrucción por parte de Rusia de centros logísticos de la empresa de correos ucraniana Nova Poshta, cuyas infraestructuras son atacadas de forma constante por las fuerzas rusas.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+, que publica vídeos de los ataques de las fuerzas de Kiev contra la retaguardia rusa, ha difundido vídeos con testimonios de vecinos de las localidades afectadas en Krasnodar y Stávropol donde se encuentran los centros de Wildberries que fueron alcanzados por las fuerzas ucranianas esta madrugada.

El jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, ha centrado su mensaje sobre los ataques ucranianos de anoche en un juego de palabras con el nombre de la empresa de ventas por internet rusa, que significa en inglés 'bayas silvestres'.

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Los ataques de este miércoles a las instalaciones de Wildberries también han sido confirmados por la propia empresa.