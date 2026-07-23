Delcy Rodríguez recibe a directivos del BID para acordar una "hoja de ruta multilateral"

Por el BID, asistieron Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional; Andre Soares, jefe de la Oficina de la Presidencia; y Miguel Coronado, gerente del Departamento Regional de Países del Grupo Andino, según VTV, que no dio más detalles sobre la reunión.

Por Venezuela, se encontraban Anabel Pereira, ministra de Economía y Finanzas, y Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía y gobernador de Venezuela para el Fondo Monetario Internacional y para el BID, entre otras autoridades.

"Este acercamiento representa un hito clave en el restablecimiento del diálogo financiero internacional y la cooperación multilateral orientada al desarrollo del país", subrayó el canal estatal.

A principios de este mes, el BID anunció la donación de al menos un millón de dólares a Venezuela para apoyar los trabajos de emergencia a raíz de los dos fuertes terremotos que afectaron la zona norte del país el pasado 24 de junio.

Los recursos aportados por el BID van destinados a asistencia humanitaria inmediata y a la evaluación de daños y pérdidas para comenzar a orientar las tareas de recuperación.

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El pasado 24 de junio, el BID anunció el reinicio formal de relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, tras aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador por Caracas ante la entidad.

El anuncio supone el reconocimiento del Gobierno venezolano de Delcy Rodríguez, pero aún no implica que Caracas pueda tener acceso a nuevos instrumentos de préstamo suscritos por el ente.

Venezuela aún mantiene una deuda acumulada por valor de unos 2.500 millones de dólares con la entidad, un monto que debería comenzar a ser reembolsado o reestructurado antes de que Caracas pueda acceder a nuevas líneas de financiación.