Destruyen 3 toneladas de marihuana y centro de producción en zona entre Paraguay y Brasil

Asunción, 23 jul (EFE).- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay reportó este jueves la destrucción de unas tres toneladas de marihuana y la erradicación de 8,5 hectáreas de ese cultivo durante un operativo en el que fueron descubiertos diez campamentos clandestinos para procesar estupefacientes en una zona rural del departamento de Amambay (norte), fronterizo con Brasil.