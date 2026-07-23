EE.UU. inicia su decimotercera noche consecutiva de ataques contra Irán

Los ataques comenzaron a las 18:45 hora del Este de EE.UU. (00:45 GMT del viernes), según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados en esta nueva jornada de operaciones.

La campaña estadounidense busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales, en un contexto de tensión creciente en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.

Una hora antes del inicio de los ataques, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que analiza utilizar fondos de Teherán congelados para cobrar los daños ocasionados contra embarcaciones y buques por parte de la República Islámica.

Estados Unidos e Irán acumulan 13 días de combates desde que se rompió la tregua, lo que volvió a elevar la tensión en torno a la circulación marítima por el estrecho de Ormuz.