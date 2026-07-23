El Kospi surcoreano baja más de un 4 % tras anuncio de aranceles de EEUU y ataques a Irán

Transcurridas las dos primeras horas de negociación, el Kospi caía un 4,29 %, o 304,19 puntos, hasta los 6.792,7 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedía un 3,77 %, o 29,82 puntos, hasta las 760,46 unidades.

La tendencia a la baja del parqué surcoreano, que sigue al cierre en rojo de Wall Street, ocurre en medio de una nueva noche de ataques de Estados Unidos contra supuestos objetivos militares iraníes desde que dio por finalizada la tregua, por lo que el precio del petróleo se volvió a disparar.

Además, la caída en el mercado bursátil tiene lugar horas después de que Washington anunciara un nuevo paquete de gravámenes de entre el 10 y el 12,5 % que entrarán en vigor este viernes, en el marco de su guerra comercial y después de que los tribunales frenaran parte de sus anteriores tarifas.

En el sector de los semiconductores, el gigante Samsung Electronics, valor de referencia local, y su rival SK hynix se dejaban más de un 4 %.

En automóviles, el fabricante Hyundai Motor y su empresa hermana Kia se hundían por encima del 7 %.

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En defensa, LIG Defense & Aerospace y Hanwha Aerospace escalaban más del 5 %, mientras que las acciones de Korea Aerospace caían un 0,79 %.