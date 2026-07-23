El Nikkei cae un 3 % a la apertura tras el anuncio de nuevos aranceles de EE.UU.

Transcurrida la primera hora y media de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado tokiota, caía 1.992,6 puntos, hasta los 64.430 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía por su parte un 1,2 %, o 48,75 puntos, hasta las 4.005,13 unidades.

Las bajadas en el parqué tokiota afectaron principalmente a las empresas tecnológicas y relacionadas con el sector de los semiconductores y la IA, siguiendo la tendencia en Wall Street, que cerró en rojo la víspera.

La tendencia a la baja tiene lugar horas después de que Washington anunciara un nuevo paquete de gravámenes de entre el 10 y el 12,5 % que entrarán en vigor este viernes, en el marco de su guerra comercial y después de que los tribunales frenaran parte de sus anteriores tarifas.

En el sector de los semiconductores, Disco se desplomaba un 14,25 %, Advantest se depreciaba un 6,66 %; y Tokyo Electron, un 5,54 %.

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Mientras, el referente japonés de memorias Kioxia caía un 4,49 %, y el fabricante de cables eléctricos para centros de datos Fujikura hacía lo propio con un 2,56 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, bajaba un 7,62 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, la empresa de mayor capitalización bursátil tras desbancar al fabricante automovilístico Toyota, registraba una caída del 0,64 %.

En el sector del automóvil, el fabricante Toyota descendía un 2,2 %, mientras que Nissan bajaba un 2,92 % y Honda un 1,76 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajaba un 1,97 %, la empresa de videojuegos Nintendo caía un 0,61 % y Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, descendía un 0,70 %.