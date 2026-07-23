Equipo del cantante colombiano Yeison Jiménez lanza una canción que grabó antes de morir

Según informó su equipo de prensa, la canción fue escrita en 2025 por Jiménez junto a Simón Escobar Uribe, Guillermo Alejandro Ortiz Gómez y Andrés Felipe Álzate Ortiz, y quedó terminada y lista para su publicación antes del fallecimiento del intérprete.

El lanzamiento coincide con el que habría sido el cumpleaños del artista y marca el inicio de una serie de temas que permanecían inéditos y que serán publicados de forma gradual, de acuerdo con la voluntad que, según su equipo, expresó el cantante en vida.

'Mala de profesión' conserva el estilo característico de Jiménez, con una letra centrada en el desamor y una instrumentación propia de la música regional colombiana, en la que destacan la vihuela, los requintos, el acordeón y las trompetas.

El estreno está acompañado por un video oficial en el que la voz corresponde a una grabación realizada por el cantante antes de su muerte, mientras que su imagen fue recreada mediante inteligencia artificial con la autorización de su familia y de su equipo de trabajo.

De acuerdo con los productores, el proceso de realización del video tomó más de dos meses e incluyó un mes de trabajo dedicado al entrenamiento del modelo digital y a la recreación de los rasgos físicos y gestuales del artista mediante efectos visuales.

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En un comunicado, el equipo de Jiménez aseguró que el propósito del lanzamiento es cumplir la voluntad del cantante y rendir homenaje a su trayectoria.

"Lanzarla es cumplir su voluntad y agradecer a un público que lo mantiene más vivo que nunca. Cada tema que compartamos de ahora en adelante es un homenaje", señaló la productora.

Jiménez, una de las principales figuras de la música popular colombiana, falleció en un accidente de avioneta.

Según su equipo, continúa siendo uno de los artistas colombianos más escuchados en plataformas digitales, donde supera los cinco millones de oyentes mensuales.