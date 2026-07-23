Gary Lineker, Brian Eno y más de 100 millonarios británicos piden pagar más impuestos

El exfutbolista Gary Lineker, el productor musical Brian Eno o el cineasta Richard Curtis ('Notting Hill') son algunos de los 120 firmantes de la carta que lleva por título "Orgullosos de pagar", y que ha sido promovida por el grupo identificado como Patriotas Millonarios.

"Queremos -dicen los Patriotas Millonarios a Burnham- que nos pongas impuestos. Nos lo podemos permitir. No estamos hablando de los impuestos a los que madrugan y van a trabajar cada día por un sueldo, sino de los más ricos cuyos ingresos se derivan de la riqueza que poseen".

"La riqueza y el poder se han concentrado durante demasiado tiempo en un pequeño grupo, a costa de nuestro país, nuestra gente, nuestra democracia y nuestro medioambiente. Esto tiene que cambiar por un país mejor", señala la petición.

Concretamente, detallan cómo quieren que esos impuestos reviertan en la mayoría: en empleos sostenibles, mejores hospitales, escuelas y cuidados sociales, ayuda a pequeños emprendedores y facilitar la financiación de pequeños negocios.

"La extrema riqueza de brazos cruzados puede ponerse a trabajar", dice la carta, que ya tuvo un precedente hace ahora un año y que se hace pública justo en un momento en que el nuevo Gobierno de Burnham ha prometido mejorar la vida de las clases populares pero sin tocar las estrictas reglas de disciplina fiscal, una ecuación que los analistas consideran difícil de resolver.

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Hasta ahora, Burnham no ha incluido entre sus promesas la de elevar la carga fiscal a las grandes fortunas, un tema cada vez más controvertido en numerosos países. Los medios conservadores suelen publicar nombres de millonarios que abandonan su residencia fiscal en el Reino Unido por la alta fiscalidad.

El pasado 15 de julio, antes de asumir como primer ministro, Burnham fue preguntado por esta cuestión y se mostró impreciso: "En algún momento podríamos tener que pedir (a los más ricos) un poquito más. Pero vaya, eso no son decisiones para ahora, sino para más adelante", dijo entonces.