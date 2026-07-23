Gobierno de Trump retira citaciones judiciales a periodistas del New York Times

La decisión llegó luego de una audiencia en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, donde el juez Arun Subramanian cuestionó durante más de una hora a la Fiscalía sobre los "errores involuntarios" al solicitar las citaciones.

Subramanian también preguntó a los abogados del Departamento de Justicia si debería imponer sanciones por presunto perjurio en una solicitud presentada ante un juez para obtener las citaciones, que The New York Times había pedido al tribunal que fueran anuladas.

El diario catalogó las citaciones ante un gran jurado federal como un intento de intimidar a sus periodistas.

"El Gobierno está preparado para retirar unilateralmente las citaciones en este momento", informó al juez el fiscal Sean Buckley, uno de los funcionarios de más alto rango de la Fiscalía en Manhattan, según The New York Times.

El Departamento de Justicia indicó a el medio CNN que esta investigación "sigue su curso".

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"Perseguiremos la justicia contra quienes amenacen la seguridad nacional filtrando información clasificada, un delito federal grave", indicó su portavoz a la cadena.

Los reporteros del Times recibieron citaciones el 10 de julio para obligarlos a declarar ante un jurado y obtener sus registros telefónicos y los de sus familiares, en un intento por descubrir cuáles fueron las fuentes que les informaron sobre la seguridad del nuevo avión, un Boeing 747 entregado por el Gobierno de Catar.

El artículo que causó el enfado del presidente aseguraba que funcionarios federales están preocupados porque el nuevo Air Force One carecía de las mismas contramedidas defensivas del anterior avión presidencial, que incluyen la aparente falta de sistemas de defensa antimisiles, lo que supone un riesgo para sus viajes al extranjero.

"Nos complace que el Gobierno finalmente haya admitido que las citaciones violaban la ley, pero nunca debieron haberse emitido en primer lugar", indicó el abogado de The Times, David McCraw.

Tras la decisión del Departamento de Justicia, Bruce D. Brown, presidente del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, que ofrece servicios legales a periodistas y medios de comunicación, señaló que los intentos de acosar a periodistas "para congraciarse con la Casa Blanca" han llegado una vez más a un punto muerto en los tribunales federales.

"El juez Subramanian vio claramente lo que el intento del Departamento de Justicia era: un abuso de poder gubernamental descarado e imprudente", afirmó.