Honduras valora reclasificación de EE.UU. que reduce arancel y excluye productos clave

Un comunicado de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (OPCE) destacó el reconocimiento de Washington al decreto ejecutivo aprobado la semana pasada por Honduras orientado a prohibir de forma "general, incondicional y estructural" la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

La medida fue comunicada a las autoridades estadounidenses como parte de las acciones adoptadas para responder a la investigación abierta bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, que faculta a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) a examinar prácticas comerciales consideradas perjudiciales o desleales.

Según el Ejecutivo hondureño, la decisión del USTR también contempla exclusiones generales para determinadas categorías de productos, entre ellos algunos bienes agrícolas, textiles y de confección, amparados bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), sectores que representan miles de empleos en el país.

Desde la llegada al poder del presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, el pasado 27 de enero, Honduras ha trabajado con EE.UU. "sobre una base constructiva y de diálogo permanente", y ha sostenido reuniones con funcionarios del USTR, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado para exponer las acciones adoptadas y defender los intereses de sus exportadores.

"El Gobierno de Honduras confía en que la relación comercial bilateral continúe fortaleciéndose sobre bases de reciprocidad y entendimiento mutuo", enfatizó la Oficina Presidencial.

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El Ejecutivo hondureño indicó además que continuará fortaleciendo la aplicación del nuevo marco normativo y mantendrá las conversaciones con Estados Unidos con el objetivo de avanzar hacia un "acuerdo de comercio bilateral" que permita profundizar las condiciones de "acceso preferencial" para las exportaciones hondureñas.

La Administración de Asfura reiteró su compromiso con una relación "estratégica y de larga data" con Estados Unidos, así como su disposición a mantener un diálogo "constructivo" para fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.