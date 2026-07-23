Israel ataca un vehículo sanitario en el sur del Líbano y hiere a dos paramédicos

La Autoridad Islámica de Salud informó en un comunicado reproducido por la ANN que el ataque tuvo lugar mientras el equipo de la Defensa Civil realizaba su labor humanitaria tras un ataque en el barrio de Al Barid, en la ciudad de Nabatieh al Fawqa.

"El enemigo israelí atacó la zona donde trabajaban los paramédicos, causando heridas leves a dos de ellos, además de daños a la ambulancia del equipo", agregó la nota, que detalló que de forma simultánea, la colina Ali al Taher, situada en las afueras de Nabatieh al Fawqa, fue objeto de un intenso bombardeo de artillería israelí.

Por otra parte, equipos de rescate recuperaron los cuerpos de tres personas fallecidas en el interior de la localidad de Zawtar al Gharbiya, también en la gobernación de Nabatieh, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate después de que el Ejército libanés se desplegara hace dos días en esta localidad, de acuerdo con la ANN.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés informó el miércoles de que, desde el inicio de la actual escalada bélica el pasado 2 de marzo, el balance total asciende a 4.328 muertos y 12.232 heridos.

Aunque la violencia ha disminuido de forma significativa en las últimas semanas tras la tregua anunciada entre Estados Unidos e Irán y las advertencias de Washington a Israel sobre la continuidad de sus operaciones en el Líbano, el Ejército israelí sigue llevando a cabo bombardeos esporádicos, ataques de artillería y explosiones controladas contra distintos puntos del sur del país, según la ANN.

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El Ejército libanés se desplegó el pasado martes en la localidad de Zawtar al Gharbiya, una de las tres zonas incluidas en el acuerdo de repliegue entre Israel y el Líbano.

De acuerdo con el texto del acuerdo marco rubricado por las tres partes, las Fuerzas Armadas libanesas asumirán gradualmente la responsabilidad de "seguridad plena y efectiva" en lo que han denominado como "zonas piloto", de donde las tropas israelíes se irán replegando "gradualmente" tras haberlas ocupado durante su invasión en el sur del país mediterráneo.

Sin embargo, la retirada israelí estará condicionada al "desarme exitoso de los grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura en esas zonas", en referencia al grupo chií libanés Hizbulá, según el texto del acuerdo.