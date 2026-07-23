Italia aprueba una norma para reforzar la seguridad en piscinas tras últimos accidentes.

Según la nueva normativa, aprobada por todos los diputados, los sistemas de recirculación y los desagües deben cumplir con estándares que impidan la succión. El incumplimiento de la nueva normativa conllevará el cierre inmediato hasta que se cumpla con la normativa

El requisito del gorro de natación obligatorio para menores de 16 años fue eliminado a última hora.

La enmienda fue aprobada con 244 votos a favor e introduce una importante regulación de todo tipo de instalaciones: públicas y privadas, tanto al aire libre como cubiertas.

Para apoyar a las instalaciones de todo el país en sus esfuerzos por cumplir con la normativa, se ha creado un fondo de 4,7 millones de euros para 2026 destinado a la modernización de las piscinas públicas.

La semana pasada una niña de 11 años se ahogó después de que su pelo quedase atrapado en una piscina de la localidad de Sestri Levante y este miércoles otra niña fue rescatada en el último momento tras quedar atrapada su pierna.

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En total, en los últimos cuatro años, se han producido al menos 75 muertes en piscinas por problemas en los desagües, informaron los medios.

A pesar de la aprobación de la Cámara, los partidos de la oposición expresaron su preocupación por la redacción de la enmienda ya que "no será decisiva; no aportará nada para garantizar la seguridad. Además, excluye las piscinas privadas, como si la propia piscina no debiera ser segura y uno pudiera morir succionado por un desagüe", comentó la diputada del Movimiento Cinco Estrellas, Gilda Sporiello.

"No podemos estar en desacuerdo con esta enmienda porque el principio de seguridad es sagrado, pero es una enmienda con muchas deficiencias; es una disposición muy genérica", agregó la diputada del Partido Demócrata, Ilenia Malavasi.