Karol G, Pedro Pascal y Lisa Kudrow recibirán una estrella en el Paseo de la Fama en 2027

La Cámara de Comercio del célebre barrio de Los Ángeles dio a conocer este jueves a las 32 personalidades, entre las que figuran actores, directores y cantantes como el grupo Linkin Park, el DJ francés David Guetta o la banda estadounidense Los Ramones.

Junto a Phoebe de 'Friends', a la que dio vida Lisa Kudrow -quien era la única de las tres amigas que faltaba por recibir su estrella-, también figuran otros grandes nombres del cine como las hermanas Elle y Dakota Fanning, Kate Hudson e Idris Elba ('Luther').

También se unen a esta lista el comediante Adam Scott, protagonista de la comedia 'Severance', la estadounidense Keke Palmer ('I Love Boosters!'), o Bill Lawrence, creador de series como la aclamada 'Ted Lasso'.

La mítica Raven-Symoné, rostro de la cultura pop de Disney Channel con 'That's So Raven' ('Esa tan Raven') o 'Cheetah Girls', también recibirá su estrella en el emblemático bulevar de Hollywood.

Por el momento se desconocen las fechas en las que se celebrarán las ceremonias de entrega de la estrellas, que suelen anunciarse una semana antes del evento.

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Esta nueva generación de estrellas que se colocará a lo largo de la emblemática calle durante la temporada de 2027, se suman a un carrusel de más de 2.000 artistas a los que recientemente se unieron la estrella del pop Miley Cirus o la banda texana Intocable.