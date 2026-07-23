La actividad económica de México aumentó un 1,1 % interanual en mayo

El organismo detalló que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó gracias al avance del 7,6 % en las actividades primarias y del 1,7 % en las terciarias; y pese al retroceso del 0,7 % en las secundarias.

Dentro de las actividades primarias, la agricultura subió un 8,7 %, mientras que la cría y explotación de animales repuntó un 5 %.

En las secundarias, la minería se disparó un 3,9 %; sin embargo, la manufactura retrocedió un 1,5 %; la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se contrajo un 0,9 % y la construcción cayó un 0,3 %.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor repuntó un 8,8 % y el comercio al por menor avanzó un 0,6 % respecto al mes anterior.

También avanzaron los servicios de salud y de asistencia social (2,9 %), al igual que los servicios financieros y de seguros (2,6 %), mientras que los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación retrocedieron un 2,1 %.

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Asimismo, el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas se contrajo un 1,9 %.

En cifras desestacionalizadas -que eliminan efectos de calendario y coyunturales-, el IGAE se elevó un 2 % mensual en mayo.

El dato del quinto mes del año coincide con el avance interanual del 2,3 % reportado para abril de 2026, debido al avance en el sector primario (4,4 %), del secundario (2,3 %) y del terciario (2,2 %).

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo.

En 2025, la economía mexicana creció 0,6 % anual y 1,8 % en el cuarto trimestre del año.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantuvo un desempeño débil durante 2025.

El crecimiento económico del 0,6 % en 2025 continuó la desacelración progresiva de los últimos años: el 1,5 % en 2024, el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.