La inflación en México se situó en el 3,1 % en la primera quincena de julio

El índice de precios al consumidor (IPC) mexicano en la primera mitad de este mes aumentó un 0,07 % respecto a la quincena anterior, detalló el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2025 la inflación quincenal fue del 0,15 % y la anual del 3,55 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, subió en los primeros 15 días de julio un 0,16 % con respecto a la quincena previa y un 3,95 % en términos interanuales.

Mientras que la partida no subyacente decreció un 0,23 % a tasa quincenal, pero se elevó un 0,21 % interanual.

Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías avanzaron un 0,11 % en la quincena y un 3,52 % en el año.

En tanto, los servicios avanzaron un 0,2 % de una quincena a otra y un 4,36 % con respecto al mismo período del año previo.

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En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios se contrajeron un 0,57 % respecto al periodo inmediato anterior y disminuyeron un 3,53 % frente a la misma quincena del año pasado.

Mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0,03 % entre quincenas y un 3,33 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, no mostró variación a tasa quincenal, pero creció un 2,68 % interanual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7,76 %), los seguros y servicios financieros (6,45 %), los restaurantes y servicios de alojamiento (6,31 %), los servicios educativos (5,93 %) y la salud (4,86 %).

Mientras que los productos genéricos que más subieron en la quincena fueron el transporte aéreo (12,44 %), los servicios turísticos en paquete (6,22 %), la naranja (6,02 %) y las computadoras (4,52 %).

Los datos se publican luego de que el pasado 16 de abril el Gobierno mexicano presentara una estrategia para contener la inflación, basada en subsidios a combustibles, acuerdos con productores y comercios, así como medidas para mejorar la logística de distribución de alimentos.

El IPC mexicano se situó en el 3,69 % en 2025, su menor nivel en cinco años, tras el 4,21 % de 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % de 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.