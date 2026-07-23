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23 de julio de 2026 a la - 22:00

Los precios en Japón subieron un 1,6 % en junio

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Tokio, 24 jul (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón subió un 1,6 % interanual en junio, informó este viernes el Gobierno, por debajo del objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ) por quinto mes consecutivo, gracias al efecto de los subsidios a la energía en medio del conflicto en Oriente Medio.

Por EFE

La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos por su alta volatilidad, se produjo tras un incremento del 1,4 % en el mes anterior, según los datos publicados por la oficina de estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Los precios de la energía disminuyeron un 0,1 % interanual en junio, siguiendo a la caída del 2,5 % en mayo y 3,9 % en abril, debido a los efectos continuados de la abolición de impuestos a la gasolina y el diésel para mitigar los efectos de la persistente inflación sobre los hogares.

Japón implementó subsidios para controlar los precios de la gasolina en torno a los 170 yenes (0,92 euros) por litro. Además, el Parlamento nipón aprobó a principios de junio un presupuesto adicional de 3,11 billones de yenes (unos 16.700 millones de euros) para hacer frente a la subida de los precios de la energía por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este contexto, el gas se abarató un 0,7 %, mientras que la electricidad un 1,7 %.

La factura de la cesta de la compra subió un 3,1 % interanual, excluyendo a los alimentos frescos, frente al 3,5 % de mayo, a pesar de que los precios de los cereales bajaron un 2,5 %.

Entre los sectores que experimentaron un abaratamiento más destacado figuran el de la educación y las tasas de escolarización, con caídas del 6 % y del 10,6 %, respectivamente, cayendo también los gastos derivados de la educación (8,3 %).

Este primer aumento de la inflación en tres meses tiene lugar a medida que el alza en los precios del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán comienza a repercutir en el resto de la economía. El conflicto ha afectado a los suministros de energía, en particular de Japón, que importa alrededor del 90 % de su crudo de Oriente Medio.

El mes pasado, el Banco de Japón (BoJ) subió al 1 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, el nivel más alto en más de tres décadas, continuando sus esfuerzos por controlar los riesgos de la inflación derivados del alza de los precios del petróleo y la debilidad del yen.