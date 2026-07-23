Mapfre compra la aseguradora estadounidense Safety por 1.352 millones de euros

Según los términos del acuerdo que el grupo asegurador ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su filial estadounidense se fusionará con Safety, que permanecerá como sociedad resultante y pasará a ser una filial íntegramente participada por Mapfre USA.

Los accionistas de Safety, que cotiza en el Nasdaq, recibirán una contraprestación en efectivo de 105 dólares estadounidenses por acción, lo que supone la citada valoración de la compañía en aproximadamente 1.542 millones de dólares.

Mapfre ha indicado que, con el fin de financiar la operación, ha suscrito temporalmente un contrato de financiación puente por un importe máximo de 1.360 millones de euros con Citibank y Deutsche Bank, que actúan como entidades prestamistas.

Ligado a esto, han previsto que la financiación definitiva de la operación se estructure en los próximos meses mediante una combinación de deuda subordinada, deuda sénior y financiación bancaria, lo que tendrá un impacto de 7 puntos sobre el ratio de apalancamiento del grupo.

A la par, han estimado que las sinergias antes de impuestos rebasen los 30 millones de dólares anuales.

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"Esta operación está alineada con la estrategia a largo plazo del Grupo y se espera que aporte un valor significativo a Mapfre y a sus accionistas, así como una mejora relevante de la rentabilidad", ha argumentado la entidad en relación a esta adquisición.

En esa línea, han cifrado un impacto de 10 puntos sobre el ratio de solvencia II, manteniéndose al mismo tiempo dentro del rango de 175-225 % establecido por el consejo de administración.

La operación se cerrará, previsiblemente y a la espera de las autorizaciones regulatorias, durante el primer trimestre de 2027.

El grupo ha indicado que esta operación dará lugar a "la segunda mayor aseguradora de automóvil privado de Nueva Inglaterra, así como la mayor aseguradora de hogar y automóvil comercial de la región".

"Impulsará nuestra franquicia tanto en escala como en rentabilidad, generando valor estratégico y financiero para nuestros accionistas", ha enlazado el presidente ejecutivo de Mapfre, Antonio Huertas.