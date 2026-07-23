'Metales de los Andes', un recorrido por la metalurgia prehispánica y su legado en Ecuador

La obra nació de un proceso de investigación que inició el museo en 2020, cuyos primeros resultados formaron parte de la exposición 'No todo lo que brilla es oro', y se enriqueció después con nuevos estudios sobre la producción y el uso de los metales antes de la llegada de los españoles.

"Publicar un libro es solo una parte de todo lo que hay detrás; la conservación, la investigación, los procesos de restauración, el desarrollo de una metodología y la escritura de los distintos autores que participaron", señaló Lucía Durán, directora ejecutiva del museo, durante la presentación en Quito.

Una de las autoras de la obra es la antropóloga kichwa Estelina Quinatoa Cotacachi, excuradora de la Reserva Arqueológica del Ecuador durante 33 años, quien explicó a EFE que el volumen reúne "distintas miradas y distintas especializaciones" y constituye "un compendio de todo lo que quisiéramos decir de los metales".

Para Quinatoa, la importancia de los metales en Ecuador está vinculada con su carácter funerario y sagrado, ya que, según explicó a EFE, el 99 % de los metales prehispánicos del país andino "se hallaron en tumbas".

"Al estar acompañando a la eternidad, nos indican que estaban trabajados a propósito", señaló la antropóloga, quien recordó que el oro se asociaba al sol y a lo masculino, y la plata, a la noche, la sabiduría y la mujer.

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Frente al valor económico impuesto tras la llegada de los españoles, Quinatoa destacó el significado espiritual de estos objetos dentro de la cosmovisión indígena.

"Lo que estaba bajo tierra, en los enterramientos, tiene mayor poder, mayor fuerza y sirve para el reconocimiento y fortalecimiento de nuestras identidades culturales", afirmó.

Además de especialistas ecuatorianos, en la elaboración de 'Metales de los Andes' también participaron investigadores de instituciones de Colombia, Perú, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.