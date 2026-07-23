ONG venezolana pide seguir estándares internacionales para identificación de cuerpos

"Toda actuación en esta materia debe realizarse conforme a los principios establecidos en el Protocolo de Minesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas", dijo la organización en un comunicado.

Cofavic, que ha participado en juicios de casos que incluyen desapariciones, inhumaciones y exhumaciones masivas de cuerpos, indicó que también está el protocolo de Identificación de Víctimas de Catástrofes (IVC) de la Interpol, conocido como el estándar global para la identificación de personas en evento con múltiples víctimas mortales.

A casi un mes del doble terremoto, familiares aún buscan a sus seres queridos entre ruinas y escombros en La Guaira, el estado costero al norte del país más devastado. Las autoridades en Venezuela no ofrecen cifras de desaparecidos.

Esta semana, el Gobierno convocó a familiares para realizarse pruebas de ADN para identificar a los fallecidos mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos.

En su comunicado, Cofavic indicó que cualquier proceso de identificación de restos humanos debe garantizar la independencia, imparcialidad y competencia técnica de los equipos, la preservación de la cadena de custodia y de toda la evidencia forense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de la documentación exhaustiva y transparente de cada etapa del proceso y la participación de equipos multidisciplinarios especializados en antropología forense, arqueología, medicina legal, genética y criminalística.

Víctimas sin identificar del doble terremoto han sido enterradas en varias fosas abiertas recientemente en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.