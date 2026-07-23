Operativo entre Bolivia, Francia y Brasil deja 2 detenidos por explotación sexual infantil

El operativo desarrollado esta madrugada en la localidad de Caranavi, a 162 kilómetros al noreste de La Paz, derivó en la detención de un hombre de 26 años y su cómplice, "que realizaban la producción, almacenamiento y comercialización de material de abuso sexual infantil", dijo a los medios el fiscal departamental de La Paz, Luis Tórrez.

La acción conjunta entre Interpol Bolivia, Interpol Francia y autoridades de Brasil llevó el nombre de Alianza 22 y permitió identificar ese mismo número de víctimas, cuyas edades "oscilan entre los 3 y 14 años", agregó Tórrez.

Por su parte, el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, en declaraciones a la prensa en la ciudad de Santa Cruz, confirmó que "un equipo interdisciplinario", compuesto por especialistas de Francia y Brasil, llegó al país para analizar el material secuestrado.

La operación efectuada en Caranavi se realizó en una vivienda, un local de servicio de internet y una tienda de electrodomésticos, en los que el principal sospechoso "mantenía una conducta rutinaria", indicó la jefa nacional de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Policía, Gabriela Coca.

Coca mencionó que se decomisaron dos celulares, tres computadoras, una central de videovigilancia, una tableta y memorias USB que pertenecen al principal señalado, además de ropa de los menores que es "coincidente" con la que vestían las víctimas en los videos.

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La jefa policial también mencionó que "un elemento fundamental" es un código QR que el principal sospechoso utilizaba para recibir los pagos de los suscriptores, que luego pasaban a formar parte de alguno de los "18 grupos de WhatsApp" que administraba.

Asimismo, Coca indicó que las víctimas formaban parte "del entorno más cercano" del acusado, posiblemente menores que asistían al café internet y a quienes lograba "manipular" para después "producir estos videos".

También indicó que el proceso de "verificación" de las víctimas aún continúa, puesto que solo se identificó a cuatro, de las que dos están bajo custodia de la Defensoría de la Niñez.

La Policía y la Fiscalía mencionaron que se logró dar con los dos hombres mediante un reporte de las autoridades francesas, que proporcionaron el número IP de los dispositivos y precisaron los grupos por los que difundían el contenido, por lo que también se investiga quiénes son sus usuarios.