Panamá tilda de noticia positiva su exclusión del nuevo arancel de EE.UU.

Los nuevos gravámenes, de entre el 10 % y el 12,5 %, entrarán en vigor a las 00:01 de este viernes contra más de 80 países que, según Washington, no cuentan con leyes eficaces para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

"Las relaciones de confianza también se reflejan en el comercio. A partir del 24 de julio, Panamá dejaría de estar sujeto al arancel adicional del 10 %, tras no haber sido incluido en la nueva medida" adoptada la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), indicó Moltó en un mensaje en X.

Esta es "una noticia positiva que reafirma la sólida relación de amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos, y el compromiso de ambos países de seguir fortaleciendo sus vínculos económicos y comerciales", añadió el titular del Ministerio de Comercio e Industria (MICI).

Estados Unidos es el principal aliado comercial y político de Panamá, siendo el mayor mercado de destino de las exportaciones panameñas.

Un tratado de promoción comercial (TPC) vigente desde 2012 eliminó de inmediato los aranceles a más del 87 % de las importaciones estadounidenses de bienes industriales y de consumo al país centroamericano, mientras el resto se han ido consumando apegados a un cronograma establecido.

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En cuanto a los exportaciones panameñas, EE.UU, eliminó desde un primer momento el 97 % de los aranceles a estas en el marco del TPC.