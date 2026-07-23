Patronal mexicana impulsa modelo para crear empresas con alcance global

El evento, que se llevará a cabo de manera virtual los próximos 27 y 28 de julio, reunirá a empresarios, especialistas, instituciones financieras, organismos internacionales, grandes compañías y conglomerados industriales para compartir estrategias orientadas a fortalecer la especialización, la innovación y la competitividad de las empresas mexicanas.

Coparmex argumentó que el contexto comercial de Norteamérica abre nuevas oportunidades para las compañías nacionales, en el marco de la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos en la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que entró desde el 1 de julio en una etapa de revisiones anuales hasta 2036.

La patronal mexicana señaló que el comercio regional casi se quintuplicó desde 1994 y que creció 55 % desde la entrada en vigor del T-MEC.

Además, indicó que el 61 % de las organizaciones mexicanas exporta principalmente a Norteamérica y el 47 % obtiene de Estados Unidos y Canadá los insumos para sus procesos productivos.

El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, afirmó que el objetivo es que más empresas dejen de competir únicamente por precio y desarrollen capacidades diferenciadas que les permitan convertirse en referentes de innovación, calidad y excelencia en mercados especializados.

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Por su parte, el vicepresidente nacional de Asuntos Internacionales y Laborales de Coparmex, Fernando Treviño Núñez, señaló que el encuentro está inspirado en el modelo alemán de los “Hidden Champions”, con el propósito de promover una nueva generación de empresas mexicanas altamente especializadas, innovadoras y capaces de integrarse a las cadenas globales de valor.

Durante las jornadas también se abordarán temas como la identificación de oportunidades en el mercado de Norteamérica, la excelencia operativa, el desarrollo de talento técnico, la innovación, las opciones de financiamiento.

Así como el fortalecimiento de las agrupaciones industriales y el papel de las grandes empresas para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas como proveedores estratégicos.

Asimismo, se analizarán las oportunidades y desafíos de la relocalización de las cadenas de suministro o nearshoring para los negocios mexicanos.

Coparmex destacó que las mipymes representan más del 99,8 % de las empresas del país y generan cerca del 70 % del empleo, por lo que fortalecer sus capacidades resulta indispensable para elevar la productividad, impulsar la innovación y ampliar la participación de México en las cadenas globales de valor.