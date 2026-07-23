'Percy Jackson and the Olympians' regresa el 20 de noviembre con la temporada más fiel

El anuncio fue dado en la primera jornada de la Comic-Con de San Diego, la convención del cómic y entretenimiento más grande del mundo que se lleva a cabo este fin de semana en el sur de California (EE.UU.).

La serie adaptará el tercer libro de Rick Riordan, 'The Titan's Curse ('La maldición del titán'), siguiendo a Percy Jackson (Walker Scobell), Grover Underwood (Aryan Simhadri) y sus compañeros en el Campamento Mestizo.

Durante el panel, Scobell, quien encarna a un semidiós de 12 años que es hijo de Poseidón y emprende misiones para detener guerras entre los dioses y derrotar a Cronos, rey de los titanes, admitió que la tercera temporada será la adaptación más fiel al libro que han hecho hasta el momento, según informó Variety.

La segunda temporada finalizó con el regreso de Thalia Grace, la hija de Zeus, quien tendrá un papel importante en la tercera temporada.

Basada en la exitosa saga de libros de Rick Riordan, la saga reimagina y actualiza la mitología de la antigua Grecia en cinco tomos: 'The Lightning Thief' ('El ladrón del rayo'), 'The Sea of Monsters' ('El mar de los monstruos'), 'The Titan's Curse' ('La maldición del titán'), 'The Battle of the Labyrinth' ('La batalla del laberinto') y 'The Last Olympian' ('El último héroe del Olimpo').