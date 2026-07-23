Shakira termina esta semana la etapa en EE.UU. de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

La gira fue además la que más dinero recaudó en 2025, según informó este jueves en un comunicado Billboard Boxscore.

La artista celebrará su último concierto en EE.UU. el sábado en el Boardwalk Hall de Atlantic City, en Nueva Jersey. Antes, actuará este jueves en el UBS Arena de Elmont, en Nueva York.

Tras culminar este tramo norteamericano, la artista se tomará una pausa durante el mes de agosto antes de poner rumbo a Europa en septiembre, donde ofrecerá una histórica residencia de diez conciertos en el recinto Iberdrola Music de Madrid, que pondrá fin a la gira.

Concebido como una experiencia inmersiva, el tramo en España está previsto erigir el llamado 'Estadio Shakira' en el Iberdrola Music, en el barrio madrileño de Villaverde, dentro de una "ciudad paralela" llamada 'Macondo Park' que albergará conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades, con el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas", según sus promotores.

Será en un espacio de 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas con "un ambiente íntimo para el público" en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, "algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China".

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Shakira viene de protagonizar uno de los temas oficiales del Mundial 2026, ’Dai Dai’, que interpretó el pasado domingo en el descanso de la final entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

En mayo pasado, la artista colombiana reunió a más de 2,5 millones de personas en un concierto masivo en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro (Brasil).