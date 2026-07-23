Taiwán emite una alerta marítima por la tormenta tropical Noul, que sigue fortaleciéndose

El aviso insta a los buques que naveguen u operen en el canal de Bashi -vía marítima que separa Taiwán del norte de Filipinas-, en los alrededores de la isla de Pratas (Dongsha, en mandarín) y en el tramo meridional del estrecho de Taiwán a que permanezcan en estado de "máxima alerta".

A las 08:30 hora local de este viernes (00:30 GMT), el temporal se encontraba unos 457 kilómetros al sureste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, y avanzaba con rumbo oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora (km/h).

La CWA precisó que Noul registra vientos máximos sostenidos de 72 km/h cerca de su centro y ráfagas de más de 100 km/h.

El meteorólogo de la CWA Tseng Chao-cheng señaló, en declaraciones recogidas por la agencia CNA, que el fenómeno conservará la fuerza de tormenta tropical mientras atraviesa el canal de Bashi y que podría intensificarse sobre el mar de China Meridional antes de tocar tierra en la provincia china de Cantón convertido en tifón.

El experto adelantó que las bandas exteriores de Noul empezarán a afectar a Taiwán este viernes y alcanzarán su punto álgido el sábado, con precipitaciones intensas y hasta "extremadamente intensas" en los condados orientales de Hualien y Taitung y en la península meridional de Hengchun.

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La tormenta llega dos semanas después de que el tifón Bavi dejara a su paso por Taiwán 135 heridos y más de 3.000 incidencias, y obligara en China a evacuar a más de 1,7 millones de personas en la provincia oriental de Zhejiang, además de trastocar la actividad de los aeropuertos del este del país.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y en Taiwán durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica.