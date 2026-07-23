Un moldavo es condenado en Rusia a 13 años de cárcel por espionaje

Según el portal Mediazona, el hombre, de 26 años, fue detenido en noviembre de 2024.
El medio precisa que el juicio se celebró a puertas cerradas sin que se conocieran los detalles del caso.
Ni el condenado, ni su defensa han comentado hasta ahora la decisión de la Justicia rusa.
Las relaciones entre Rusia y Moldavia, antigua república soviética que aspira a ingresar en la Unión Europea, se deterioraron en los últimos años.
Moscú recomendó recientemente a los turistas rusos no viajar a Moldavia por el aumento de "medidas discriminatorias" y múltiples problemas en el control de pasaportes, que pasan de interrogatorios a la prohibición de la entrada en el país.