Utilidad semestral de panificadora Grupo Bimbo aumenta casi 15 % pese a efectos cambiarios

La cifra, reportada este jueves por la panificadora multinacional mexicana a la Bolsa Mexicana de Valores, supera en 686 millones los 4.611 millones de pesos (264 millones de dólares) obtenidos entre enero y junio de 2025.

Entre abril y junio, la utilidad mayoritaria de Bimbo creció el 3,9 %, hasta los 2.935 millones de pesos (168 millones de dólares), apoyada en el desempeño de las ventas y en eficiencias operativas, aunque limitada por un mayor costo integral de financiamiento, señaló la firma en su reporte.

En tanto, las ventas netas semestrales de la compañía se situaron en 205.308 millones de pesos (11.752 millones de dólares), un descenso del 2,6 % frente a los 210.836 millones de pesos (12.068 millones de dólares) del mismo periodo de 2025.

En el segundo trimestre, las ventas alcanzaron los 105.026 millones de pesos (6.011 millones de dólares), el 2,2 % menos en cifras reportadas, pero crecieron el 4,5 % al excluir las fluctuaciones cambiarias, impulsadas por una mezcla favorable de precios, mayores volúmenes y adquisiciones recientes.

Mientras que la utilidad operativa acumulada de la panificadora aumentó un 10 %, a los 16.738 millones de pesos (958 millones de dólares), mientras que en el trimestre avanzó el 4,1 %, hasta los 8.827 millones de pesos (505 millones de dólares).

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La Uafida ajustada trimestral (el beneficio bruto antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones, deterioros y planes de pensiones multipatronales), aumentó el 1,5 % reportado y el 6,3 % sin efecto cambiario, al totalizar 15.113 millones de pesos (865 millones de dólares).

En México, la compañía elevó el 4,7 % sus ventas trimestrales y el 7,1 % su Uafida ajustada, y en Norteamérica creció el 1,3 % en ventas sin efecto cambiario y amplió su margen de Uafida a un 10 %, mientras en Europa, Asia y África aumentó el 8,4 % sus ingresos comparables.

En tanto, en Latinoamérica incrementó el 14,1 % sus ventas comparables, aunque su Uafida ajustada cayó el 4,6 %, afectada por la integración de Wickbold en Brasil.

Además, Bimbo generó cerca de 12.000 millones de pesos (687 millones de dólares) de flujo libre de efectivo y devolvió más de 5.000 millones (286 millones de dólares) a sus accionistas.

La deuda neta de la compañía cerró junio en los 137.097 millones de pesos (7.848 millones de dólares), con una razón de deuda neta sobre Uafida ajustada de 2,5 veces, una mejora de 0,2 veces frente a diciembre de 2025.