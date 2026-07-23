Yolanda Díaz y Gilbert Houngbo son por ahora los aspirantes a dirigir OIT a partir de 2027

La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, que podría convertirse en la primera mujer en dirigir esta organización fundada en 1919, es la primera que se ha presentado como contendiente del actual director general de la OIT desde que el 15 de abril se abriera el plazo de candidaturas, que se cerrará el 31 de agosto.

El 23 de septiembre se celebra un acto público de presentación de todos los candidatos, y el Consejo Administrativo de la OIT, reunido en su 358ª sesión, elegirá tras entrevistarse a puerta cerrada con los aspirantes, el 16 de noviembre, al director general para el mandato 2027-2032, que comenzaría el 1 de octubre del próximo año.

El consejo está formado por 56 miembros: 28 representantes de Gobiernos, 14 de sindicatos y otros 14 de patronales, subrayando el carácter tripartito de la organización.

En 2022, Houngbo, ex primer ministro de su país entre 2008 y 2012, se impuso a cuatro candidatos: la francesa Muriel Pénicaud (antigua ministra de Trabajo), el australiano Greg Vines (subdirector de la OIT para Gestión y Reforma), el empresario sudafricano Mthunzi Mdwaba y la exministra de Asuntos Exteriores surcoreana Kang Kyung-wha.

La OIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social en todo el mundo, y a diferencia de otras agencias de la ONU es anterior a ésta, ya que se creó tras la Primera Guerra Mundial, al amparo de la Sociedad de Naciones y fruto del Tratado de Versalles.

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La Carta Fundacional fue firmada por 42 países, entre ellos España, y actualmente son 187 las naciones integradas en este organismo.

Con sede en Ginebra, la organización, en la que Yolanda Díaz es una activa participante, ha tenido 11 directores generales a lo largo de su historia, ninguno español, aunque sí uno latinoamericano, el chileno Juan Somavía (1999-2012).

Yolanda Díaz es el segundo ministro del Ejecutivo español que aspira a un cargo de la ONU, después de que el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, haya sido propuesto por España para dirigir la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) también a partir de 2027.