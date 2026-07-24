Alex Katz, el pintor que nunca siguió modas, cumple 99 años

La trayectoria de Katz (Nueva York, 1927) arroja cifras poco comunes: ha protagonizado más de 250 exposiciones individuales y ha participado en cerca de 500 muestras colectivas.

Precursor de una figuración que anticipó rasgos del arte pop, Katz aseguraba en una entrevista con 'The Guardian' que seguía trabajando "los siete días de la semana". "Mi producción se ha vuelto una locura (...). El fuego no se ha apagado", afirmaba entonces, reflejando una disciplina que ha mantenido prácticamente intacta durante décadas.

Cuando Katz comenzó a pintar el expresionismo abstracto dominaba la escena artística estadounidense. Mientras muchos artistas abrazaban la abstracción, él apostó por la pintura figurativa y el retrato monumental. "Quería hacer algo que pareciera completamente nuevo. Quería crear un nuevo arte visual", explicaba en la entrevista.

La crítica tardó años en reconocer su trabajo, pero nunca modificó su estilo para adaptarse a las tendencias. Aquella apuesta terminó convirtiéndose en su principal seña de identidad: retratos de gran formato, colores planos, composiciones depuradas y una estética influida por el cine, la publicidad y la fotografía.

El reconocimiento internacional llegó cuando el resto del mundo comenzó a mirar hacia la pintura figurativa que él nunca abandonó y consiguió que su obra formara parte de colecciones de grandes museos como el Museo de Arte Moderno (MoMA), el Whitney Museum of American Art, el Metropolitan Museum de Nueva York, la Tate, el Centre Pompidou o el Museo Reina Sofía.

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Nacido en Brooklyn y criado en Queens, estudió en la Cooper Union y completó su formación en la Skowhegan School of Painting and Sculpture, donde la pintura del natural marcó definitivamente su carrera.

En una exposición celebrada en la ciudad española de Málaga en los años noventa recordaba las dudas de sus comienzos. "Cuando empecé, me intimidaba pensar que debía ser un genio, porque yo no me sentía un genio". Frente a esa idea, defendía: "Ser pintor requiere un gran esfuerzo y no creo que haya nada predeterminado".

El retrato ha sido uno de los ejes de su producción. Desde sus inicios pintó a familiares, amigos, artistas y poetas, pero ninguna figura ha ocupado un lugar tan central como su esposa, Ada del Moro, a quien conoció en 1958. Convertida en su gran musa, aparece en más de un millar de obras y ha acompañado toda la evolución de su lenguaje pictórico.

"Ada es para mi como Dora Maar para Picasso -señaló en una entrevista-. Pero Ada tiene mejores hombros y podría ser fácilmente Miss América".

Junto a los retratos, el paisaje ha sido otro de sus grandes temas. Su objetivo nunca fue contar historias, sino capturar la intensidad visual de un instante.

En las últimas décadas Katz ha seguido renovando su proceso creativo, incorporando incluso fotografías tomadas con iPhone como punto de partida para collages y pinturas, sin abandonar su interés por la luz, la figura humana y los paisajes.

En otra de sus reflexiones más conocidas, defendía que la percepción nunca es inmutable: "La gente cree que lo que ve es real y permanente. Pero no es cierto". Esa idea resume una obra basada en la observación y en la capacidad de transformar lo cotidiano en imágenes de apariencia sencilla, pero de gran complejidad formal.

Durante la retrospectiva que el Museo Thyssen-Bornemisza le dedicó en 2022 lamentó la escasa atención que, a su juicio, recibe el arte en Estados Unidos frente al respaldo institucional europeo.

Paradójicamente, a las puertas del siglo de vida, Katz sigue trabajando con la misma convicción de siempre y resume su filosofía con una idea sencilla: "Hay que ser siempre interesante. Si no consigues implicar a la gente, no hay nada peor".