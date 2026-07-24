Audiencia en caso contra D4vd revela que la víctima quedó embarazada y tuvo un aborto

El artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años, está acusado del homicidio de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, abuso sexual y mutilación de un cuerpo, en un caso que ha acaparado titulares internacionales.

La información fue obtenida por el análisis de cientos de fotos y mensajes de texto intercambiados entre D4vd y la joven.

El detective de la Policía de Los Ángeles Corey Farell detalló en un tribunal de Los Ángeles la presunta relación sexual entre el cantante y la adolescente, a la que conoció a través de internet cuando ella tenía tan solo 11 años y lo contacto como una admiradora.

En enero de 2024, el cantante y la menor intercambiaron mensajes sobre el posible embarazo de ella. El artista le preguntó si el bebé era de él y después le preguntó cuándo iba a “hacerlo”, en referencia a un aborto, de acuerdo al testimonio del detective citado por Los Angeles Times.

Este viernes, también testificó Grant Ho, médico forense adjunto del condado de Los Ángeles, que en el cuerpo de la joven se encontraron dos lesiones traumáticas internas mortales en el torso, una de ellas habría dañado el pulmón y provocado su muerte en cuestión de minutos.

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El proceso preliminar aún no ha terminado, se espera que se extienda por unas horas el próximo lunes.

El caso de Hernández ha llamado la atención, después que los padres reportaran su desaparición en tres diferentes ocasiones en 2024, después de que iniciara un aparente romance con el rapero.

La Fiscalía de Los Ángeles cree que el rapero planeó la muerte de la joven ocurrida posiblemente en abril de 2025, poco antes del lanzamiento de su álbum debut y, además, diseñó un "plan para encubrir el asesinato", que incluía enviar mensajes de texto al teléfono de ella preguntándole dónde estaba; supuestamente, lo hizo después de matarla.

Al iniciar las audiencias preliminares, el fiscal del condado de Los Ángeles Nathan J. Hochman dijo que no ha descartado pedir la pena de muerte contra D4vd, detenido desde abril pasado.

Los abogados defensores del rapero, que logró que varias de sus canciones ingresaran en las listas de éxitos de Billboard, han sostenido que es inocente.