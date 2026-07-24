Corea del Sur aboga por mantener "estrechas consultas" con EEUU tras anuncio de aranceles

"(El Gobierno) planea mantener estrechas consultas con Estados Unidos para garantizar que se mantenga el arancel del 15 % acordado mutuamente", declaró la oficina presidencial, según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Seúl se refirió así al acuerdo alcanzado el año pasado que limitaba los aranceles estadounidenses al 15 % (en lugar del 25 % con el que había llegado a amenazar Trump) para la mayoría de importaciones surcoreanas a cambio del compromiso del país asiático de invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Posteriormente, el Ministerio de Comercio e Industria emitió un comunicado en el que explicó que, en las conversaciones bilaterales previas al anuncio, funcionarios surcoreanos había instado a las autoridades estadounidenses a respetar el acuerdo comercial bilateral.

Durante sus conversaciones, lideradas por el ministro de Comercio, Kim Jeong-gwan, subrayaron específicamente que la tasa combinada de los aranceles no debe superar el 15 %. "La parte estadounidense reafirmó su postura de que se debe cumplir el acuerdo comercial vigente", aseguró la cartera ministerial.

La reacción surcoreana se produjo horas después de que Washington anunciara, argumentando preocupaciones sobre trabajo forzoso, gravámenes del 10 al 12,5 % que entrarán en vigor este viernes, en el marco de su guerra comercial y después de que los tribunales frenaran parte de sus anteriores tarifas.