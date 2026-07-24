Costa Rica recibe cooperación de Panamá, Brasil y Perú contra la leishmaniasis

El ministerio indicó en un comunicado de prensa que estas acciones reflejan el esfuerzo nacional para responder oportunamente a un reto sanitario y salvaguardar el acceso de la población a medicamentos esenciales contra la leishmaniasis, una enfermedad cutánea causada por el parásito Leishmania y transmitida por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Lutzomyia.

Estas donaciones llegan para hacer frente al desabastecimiento que está experimentando Costa Rica, país que en lo que va del año registra 369 casos de la enfermedad.

"El Ministerio continuará fortaleciendo el ejercicio de la rectoría, impulsando acciones estratégicas y consolidando alianzas de cooperación internacional que se traduzcan en resultados concretos para proteger la salud de la población y garantizar el acceso oportuno a tratamientos esenciales", afirmó el Ministerio de Salud.

Para prevenir la enfermedad, las autoridades recomendaron a la población mantener limpios los alrededores de las viviendas, patios y terrenos, eliminar adecuadamente los residuos orgánicos, instalar mallas finas en puertas y ventanas, utilizar repelente de insectos, vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, especialmente en zonas boscosas y practicar la tenencia responsable de mascotas y mantener controles veterinarios periódicos.

Tras la confirmación de la donación, la estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se encargará de realizar la revisión técnica de la documentación y ejecutar los procesos logísticos correspondientes.