Detienen en Ecuador a 10 personas en operación internacional contra explotación infantil

Las detenciones se realizaron en el marco de una operación coordinada entre Ecuador, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Según explicó el ministro, los integrantes de la red utilizaban una plataforma de mensajería instantánea para compartir, transmitir, descargar y almacenar material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

Las investigaciones permitieron identificar e individualizar a 10 usuarios ubicados en siete provincias ecuatorianas.

Dos de ellos fueron localizados en Manabí (este del país), otros dos en Guayas (costa pacífico) y dos más en Azuay (al sur del país), mientras que los cuatro restantes se encontraban en El Oro (sur), Orellana, Imbabura y Pichincha.