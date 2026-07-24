Ecuador activa un plan para reforzar el sistema eléctrico ante la llegada de El Niño

El plan considera disposiciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, que el pasado lunes elevó de amarilla a naranja la alerta por la amenaza del fenómeno climático en 17 de las 24 provincias del país.

El Ministerio de Ambiente y Energía señaló en un comunicado que se ejecutan mantenimientos programados para preservar la confiabilidad, eficiencia y vida útil de los equipos y labores de reacondicionamiento preventivo en la central hidroeléctrica Mazar, cuyo embalse es fundamental para mantener la estabilidad energética del país.

Además, indicó que se proyecta una recuperación de 79,8 megavatios en lo que resta del año, lo que permitirá cerrar el 2026 con 196,26 megavatios adicionales.

De manera paralela, se encuentra en proceso de contratación nueva generación por renta de energía, como la inclusión de energía flotante por 100 megavatios, entre otras operaciones.

"En cuanto a la compra de nueva generación, el Gobierno incluirá una potencia de 581 megavatios que se sumarán al Sistema Nacional Interconectado de manera paulatina desde octubre de 2026 hasta finales de 2028, lo cual responde a las necesidades y creciente demanda eléctrica en el país", añadió la cartera de Estado.

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Asimismo señaló que la Corporación Eléctrica del Ecuador mantiene vigente sus planes de contingencia frente a amenazas como inundaciones, movimientos en masa, tormentas eléctricas y condiciones adversas del clima, con el objetivo de "actuar de manera inmediata para recuperar capacidad, incorporar nueva potencia, modernizar la infraestructura y precautelar el servicio energético para los hogares".

El Niño es un fenómeno climático que ocurre cuando las aguas del Océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal, un cambio que puede provocar lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos y otros impactos en diferentes regiones de Ecuador.

Esos posibles impactos también llevaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a adelantar las elecciones locales previstas inicialmente para febrero de 2027 al próximo 29 de noviembre.

En 2024, Ecuador se vio obligado en distintos periodos a realizar cortes de electricidad de varias horas todos los días a nivel nacional, alcanzando su máximo nivel a mediados de septiembre, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico, aunque esa vez se debió a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.