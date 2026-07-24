El juez rechaza anular la investigación a Zapatero al pedirlo fuera de plazo

La defensa del exlíder socialista denunció la vulneración de varios derechos fundamentales y solicitó la expulsión de la causa de varias resoluciones, como los registros a su oficina, en un escrito que, según el juez José Luis Calama, se presentó fuera de los 20 días de plazo que prevé la ley desde que tuvieron acceso al procedimiento.

Entre las doce resoluciones que la defensa pedía sacar del procedimiento estaban las de entrada y registro en la oficina del expresidente del Gobierno, donde fueron halladas un centenar de joyas en una caja fuerte, y la de la apertura de la pieza separada para investigar el origen de esas joyas, que fueron tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros.

El auto explica que, de acuerdo con el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plazo previsto para plantear un incidente de nulidad es de 20 días que comienzan a correr desde el momento en que el afectado tiene conocimiento del acto que vulnera el derecho fundamental.

Ese conocimiento, añade el juez, "no se identifica con valoraciones subjetivas ni con la conveniencia estratégica de la impugnación, sino con el acceso real y suficiente al contenido de la actuación: puesta de manifiesto de las diligencias, entrega de copia, consulta del expediente o cualquier acto que permita conocer la existencia y alcance de la lesión".

El juez citó para el 7 y 8 de septiembre al presidente y al ex director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra después de que apuntasen que Zapatero y el empresario Julio Martínez Martínez "tenían la pretensión de cobrar" por mediar para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.

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En el caso Plus Ultra se investiga al expresidente del Ejecutivo español por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias para favorecer a la aerolínea en la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros en 2021 a cambio de beneficios económicos.

Zapatero aseguró este jueves en su primera entrevista desde que fue imputado judicialmente, concedida a la televisión pública española (TVE), que no habló con nadie del Gobierno sobre el rescate de la aerolínea, defendió de nuevo su inocencia y afirmó que las joyas encontradas en su caja fuerte fueron "un regalo de cortesía personal".

El expresidente español desmintió así lo que afirmó el empresario Julio Martínez en su escrito presentado el lunes al juez del caso, en el que alegó que Zapatero estaba "puntualmente informado" de "todos los pasos que se iban dando" en el préstamo público que recibió Plus Ultra.

Zapatero, que gobernó el país entre 2004 y 2011, es el primer presidente de la historia reciente de España imputado en un caso de corrupción, por siete delitos relacionados con el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.