El jurista Reed Brody considera que la destitución de Khan era "la única decisión posible"

Brody, que participó en casos emblemáticos como los de los exdictadores Augusto Pinochet y Hissène Habré, afirmó que la CPI "lucha por su supervivencia" frente a las sanciones de Estados Unidos y a "ataques políticos sin precedentes", pero sostuvo que no podía afrontar esa situación bajo la dirección de un fiscal sobre el que pesa una investigación por presunta conducta sexual indebida.

Khan, abogado británico de origen pakistaní que dirigía la Fiscalía desde 2021, negó haber cometido conducta alguna que pudiera calificarse de "inapropiada, no deseada o abusiva" y sostuvo que existía una campaña para apartarlo del cargo tras solicitar en mayo de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, celebró la destitución de Khan y afirmó en la red social X que "el fiscal pensó que su cacería de brujas política contra Israel y sus escandalosas órdenes de arresto distraerían de las graves acusaciones de conducta sexual indebida, pero se equivocó".

Brody rechazó la tesis de que el procedimiento disciplinario fuera incompatible con las presiones sufridas por la corte tras las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes.

"Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: Estados Unidos e Israel están intentando realmente debilitar y paralizar a la Corte, y el comportamiento del fiscal lo inhabilitaba para seguir dirigiéndola", señaló en un comunicado.

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Brody añadió que la salida de Khan priva a Netanyahu del argumento de presentar a toda la CPI como una institución "contaminada" y subrayó que las órdenes de arresto contra Vladímir Putin, Netanyahu y Gallant "pertenecen a la Corte, no a Karim Khan", por lo que "siguen vigentes".

La destitución fue aprobada por 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, superando con holgura la mayoría absoluta de 63 votos requerida para cesar al fiscal, confirmaron a EFE fuentes diplomáticas.