Irán eleva a 55 los muertos por los ataques estadounidenses de las últimas semanas

En total, 669 personas resultaron heridas y 55 murieron en los ataques hasta el jueves por la mañana, según el balance oficial ofrecido por el portavoz del Ministerio de Sanidad, Hosein Kermanpur, publicado este viernes por la agencia Fars.

Entre los fallecidos, hay 6 mujeres y 3 menores de edad, mientras que 46 mujeres y 24 niños y adolescentes están heridos, añadió el portavoz.

Se trata de víctimas registradas desde que EE. UU. recrudeció sus ataques a principios de este mes contra el sur del territorio iraní, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el pasado 8 de julio el memorando de entendimiento firmado con Irán el 17 de junio para poner fin a la guerra.

Esta decisión de Trump respondió a los ataques de Irán contra buques comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta misma madrugada, cuatro personas murieron y otras siete fueron heridas en ataques de Estados Unidos con misiles en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, según la agencia estatal iraní IRNA.

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Esta región, situada casi 800 kilómetros al sur de Teherán, registró otro ataque la víspera que dejó dos muertos y once heridos en la localidad de Shalamcheh, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas.

Las autoridades locales, citadas por IRNA, aseguraron que en las últimas dos semanas al menos diez personas han muerto en Juzestán.

Según informó en X el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la última ronda de la ofensiva norteamericana incluyó centros de mando militar de Irán, así como sitios de vigilancia costera.

La campaña estadounidense busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales, en un contexto de tensión creciente en torno a Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.