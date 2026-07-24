Kany García se pasa al flamenco en una nueva versión de 'A la niña que fui" con La Húngara

Esta curiosa unión musical se produjo de "manera natural", según explicó su discográfica, cuando la compositora e intérprete puertorriqueña estuvo de gira por España y en Madrid pudo encontrarse con estas mujeres, "unidas por el respeto, la admiración mutua y una misma manera de entender la música: desde la honestidad y la emoción".

El lanzamiento llega acompañado por un vídeo musical que quiere reflejar la esencia de ese encuentro, alejado de las grandes producciones y poniendo la atención en "la complicidad, las miradas y las voces".

"Compartir con artistas a quienes admiro y respeto profundamente fue un regalo que nació de manera muy genuina durante mi paso por España. Espero que quienes escuchen esta versión puedan sentir la misma emoción que vivimos al grabarla", aseguró García en declaraciones recogidas por Sony.

Además de La Húngara, cuya popularidad en América Latina aumentó a raíz de su colaboración con C. Tangana en 'Tú me dejaste de querer', en esta colaboración aparecen las hijas de Antonio Carmona, cantante de flamenco español; Marina y Lucía Fernanda, que se presentan como Las Carmona.

La versión inicial de 'A la niña que fui' forma parte de 'Puerta abierta' (2026), el álbum lanzado el pasado mes de abril por esta artista que puede presumir de ostentar siete Latin Grammy en su trayectoria de más de dos décadas y haber compuesto no solo sus propias canciones, sino también para Tego Calderón, Jennifer López o Chayanne.