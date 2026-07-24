La brasileña Gabriela Biló es galardonada con el Premio Gabo de Fotografía

El reportaje premiado en la primera jornada del Festival Gabo, "retrata uno de los episodios más decisivos de la historia reciente de Brasil: el intento de golpe de Estado" del 8 de enero de 2023 y el posterior juicio y encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro, indicó la Fundación Gabo, creada por el nobel colombiano de Literatura, Gabriel García Márquez.

"En medio de los retrocesos democráticos que ha habido en el mundo, Brasil ha mantenido una defensa de la democracia que este trabajo expone de forma clara. La serie fotográfica no solo cumple con todos los estándares técnicos y periodísticos, sino que consigue un trabajo redondo sobre un tema relevante", detalló el jurado al otorgarle el premio a Biló.

Al premiar este trabajo, el Premio Gabo 2026 "reconoce la excelencia fotográfica de un trabajo que sigue con perspectiva crítica la actualidad noticiosa, y que desde un medio de comunicación se ocupa de relatar un asunto nacional para llevar un registro a la gente en el día a día", agregó la Fundación Gabo.

"Nací creyendo que la democracia estaba garantizada, pero entendí que nada lo está. Solo con periodismo e información de calidad podremos defenderla", expresó Biló en portugués al recibir el premio de manos del periodista brasileño Rosental Alves.

Al galardón de Fotografía llegaron también como finalistas Carlos Barrera por 'Aquí lloran en Guatemala los deportados de Trump', una historia fotográfica del regreso forzado de miles de guatemaltecos deportados de Estados Unidos, publicada en El Faro (El Salvador); y Luis Javier Maguiña, con 'Los que siguen nombrando', un proyecto visual que documenta las huellas de la represión en Perú, publicado por el medio Hamutay Colectivo.

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En la gala del Premio Gabo, que se lleva a cabo en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá, la Fundación Gabo reconoce los mejores trabajos periodísticos de Iberoamérica en las categorías de Audio, Cobertura, Fotografía, Imagen y Texto.