La colección ‘Oro vivo’ deslumbró en la pasarela de clausura de Intermoda en México

El diseñador mexicano Eduardo Hernández, creador de la firma, dijo a EFE que los 46 atuendos que componen este guardarropa reflejan una visión contemporánea del crecimiento del maíz, planta representativa de México y las culturas mesoamericanas.

“En sí la colección está inspirada en el maíz. Quise tomar un elemento de nuestro imaginario cultural que es tan poco utilizado y llevarlo hacia una visión más contemporánea”, aseguró luego de la pasarela.

Negro, rojo, café, dorado, blanco conformaron la paleta de colores de la colección en la que el diseñador experimentó por primera ocasión con elementos como metales, maderas y cristales.

Muchas de las piezas lucieron texturas elaboradas y, algunas otras, diseños más clásicos y sobrios, con 'prints', bordados y plumas de diferentes tamaños, un elemento que caracteriza a la marca.

“Las telas están tratadas para generar texturas como de corteza, muchos plisados, volúmenes grandes, vestidos súper estructurados que contrastan completamente con vestidos súper fluidos de seda, como para tener un poquito de todo”, explicó.

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‘Oro vivo’ se compone de vestidos largos al talle, rectos, con straples y con cauda, así como pantalones acampanados, faldas amplias con olanes y asimétricas, corsets, mini faldas, blazers, gabardinas y chaquetas.

Accesorios como bolsos y sombreros con plumas, botas altas de piel, guantes, cinturones anchos y joyería diseñada especialmente para la colección completaron los atuendos.

La marca, creada en 2019, ha llegado a pasarelas de México, Nueva York y Los Ángeles, y ha vestido a personalidades como la modelo Coco Rocha, la empresaria Chiara Ferragni, las cantantes Cazzu, Mon Laferte, Nathy Peluso, Belinda y Laura Pausini, entre otras.

La edición 85 de Intermoda, considerada la exposición de negocios de moda más grande de Latinoamérica, tuvo lugar en Guadalajara con cerca de 29.000 compradores reunidos en 49.000 metros cuadrados de exhibición y poco más de mil marcas participantes.