La TV Globo gana el Premio Gabo de Imagen por documental sobre cuatro jóvenes brasileños

Los protagonistas, jóvenes del último año de secundaria, fueron seleccionados tras cerca de 200 entrevistas con alumnos de escuelas públicas y privadas y, a través de sus historias, este largometraje "navega por temas complejos sin perder la alegría y la intensidad propias de esta etapa de la vida", señaló la Fundación Gabo, que otorga los galardones.

"Estas cuatro personas me enseñaron mucho y están en este documental con sus vidas. Ellas merecen un abrazo porque ellas y sus familias permitieron que contáramos sus vidas y sus momentos difíciles", afirmó Caio Cavechini al recibir el galardón de la mano de la periodista española María Jesús Espinosa de los Monteros.

"Es un proyecto que busca hablar de los desafíos de la educación y las transformaciones de la adolescencia sin recurrir a especialistas ni estadísticas, sino a través de una inmersión profunda en el microcosmo de cuatro escuelas, cuatro estudiantes y sus entornos, pertenecientes a distintas realidades sociales", indicó el jurado.

El documental pone el foco en la intimidad mediante el acompañamiento cercano de los jóvenes protagonistas en temas cotidianos como la familia, la escuela, la enfermedad y la economía para reflejar las problemáticas actuales de Brasil.

"Es un documental fiel y respetuoso con sus figuras centrales, que evita su infantilización y estereotipación apostando por una narración calmada y sólida", agregó la Fundación Gabo.

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Los otros dos finalistas de la categoría de Imagen fueron la producción colombiana '¿Quién quemó el bus?', una historia de amor, persecución judicial y resistencia de dos jóvenes señalados como enemigos del Estado después de documentar las protestas de 2021, y 'Racismo, uma descolonização em curso', del medio Público, de Portugal.

En la gala del Premio Gabo, celebrada en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá, la Fundación Gabo reconoció los mejores trabajos periodísticos de Iberoamérica en las categorías de Audio, Cobertura, Fotografía, Imagen y Texto.