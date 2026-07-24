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24 de julio de 2026 a la - 01:05

Presidente de Cataluña viaja a Vietnam y Singapur para ampliar mercados y atraer inversión

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Barcelona, 24 jul (EFE).- El presidente de la comunidad autónoma española de Cataluña, Salvador Illa, iniciará este próximo sábado un viaje oficial de seis días a Vietnam y Singapur con el objetivo de ampliar mercados para las empresas catalanas y atraer inversiones del mercado asiático.

Por EFE

Del 25 al 30 de julio, Illa se reunirá con agentes económicos de relieve de esa región, visitará empresas catalanas con presencia en Vietnam y Singapur y hablará con la principal aerolínea de cada país para promover la movilidad entre Cataluña y el sureste asiático.

El objetivo, según fuentes del Gobierno catalán, es posicionar Cataluña como aliado comercial de estos dos países, que tienen altas tasas de crecimiento, un mercado dinámico y un gran potencial tecnológico e industrial, además de ser actores geopolíticos relevantes por su control de rutas marítimas estratégicas.

El Gobierno catalán busca diversificar mercados, promover las exportaciones y la internacionalización de las empresas catalanas, así como ofrecer Cataluña como polo de atracción de inversiones.

Illa llegará el sábado por la mañana a Hanoi, la capital vietnamita, donde prevé desplegar su agenda más institucional, reuniéndose con el viceprimer ministro de Vietnam, Pham Gia Tuc.

También visitará otras ciudades de Vietnam, como Da Nang -uno de los polos tecnológicos- o Ho Chi Minh -capital económica del país, donde inaugurará un foro empresarial-, antes de volar el miércoles a Singapur, donde se reunirá con el primer ministro del país, Lawrence Wong, y mantendrá un encuentro con altos ejecutivos catalanes de empresas multinacionales.

Con Singapur, centro financiero y logístico de referencia en el mundo, el Gobierno de Illa quiere establecer un marco de colaboración a largo plazo, basado en la innovación y la cooperación industrial, para que se convierta en el centro estratégico de Cataluña en el sureste asiático.

Será el tercer viaje institucional de Illa al continente asiático, después de visitar Japón y Corea del Sur, en mayo de 2025, y China, en julio del mismo año, de acuerdo con la Estrategia Asia aprobada por el gobierno catalán para el periodo 2025-2030.