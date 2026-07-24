Relato sobre la verdad de una víctima del terrorismo en España gana Premio Gabo de Audio

'Se llamaba como yo' es una investigación "de largo aliento" en la que participaron diecinueve periodistas que, durante tres años recopilaron testimonios para contar la historia de una mujer que heredó el nombre de su hermana muerta en un atentado de ETA en 1960, "y de cómo España utilizó ese duelo para convertirlo en relato de Estado a pesar de sus protagonistas. Y a pesar de los hechos".

"Las historias de lo que queda sin resolver, de lo que se esconde debajo de la alfombra, terminan regresando como dolor heredado, como un fantasma o como mentira de Estado", afirmó Isabel Cárdenas al recibir el galardón, una estatua con forma de teclado.

Cárdenas agradeció a la Fundación Gabo por reivindicar el "periodismo de largo aliento", destacó que las tres finalistas de la categoría eran equipos integrados por mujeres y dedicó el reconocimiento a las víctimas de la dictadura franquista cuyos casos permanecen sin resolver.

"El jurado reconoció en esta serie una investigación de una ambición poco frecuente: una búsqueda que parte de un crimen para terminar interrogando la forma en que se construyen las verdades oficiales. A lo largo de más de tres años de trabajo, la investigación somete a examen un relato arraigado en la memoria colectiva y muestra cómo terminó imponiéndose sobre otras voces y otras versiones de la historia", indicó la Fundación Gabo.

La historia comenzó en junio de 1960 cuando una bomba estalló en San Sebastián (País Vasco) y mató a una niña de viente meses: Begoña Urroz. Dos años después, sus padres tuvieron otra hija, a la que bautizaron con el mismo nombre, y "la familia vivió bajo un silencio absoluto: nadie les explicó nunca qué había pasado".

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"Hasta que, de repente, en 2010, llegaron los titulares, los homenajes y los discursos institucionales. Begoña Urroz fue proclamada 'primera víctima de ETA' y el día de su muerte se instituyó como el Día de las Víctimas del Terrorismo en España. Y lo sigue siendo hoy. Solo que Begoña Urroz no fue víctima de ETA", señala la investigación.

El trabajo ganador tuvo acceso a documentos inéditos y "muestra cómo una versión no confirmada fue imponiéndose poco a poco: cómo un rumor se repitió en libros, fue amplificado por los medios y terminó siendo asumido por las instituciones", indicó la Fundación Gabo.

Los otros finalistas en esta categoría fueron 'Sala de espera', de Rádio Novelo (Brasil), sobre los ataques al aborto legal en ese país; y 'Skyvan: los vuelos de la muerte', de Sonoro Media (Estados Unidos, México y Argentina), sobre la lucha de una sobreviviente de la dictadura argentina para identificar a los pilotos de los vuelos de la muerte y buscar justicia por uno de los crímenes más atroces del régimen.

En la gala del Premio Gabo, que se lleva a cabo en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá, la Fundación Gabo reconoce los mejores trabajos periodísticos de Iberoamérica en las categorías de Audio, Cobertura, Fotografía, Imagen y Texto.