Teherán dice que si EE.UU. gasta fondos iraníes congelados creará "precedente incendiario"

A través de X, Araqchí advirtió que apoderarse de los activos de otra nación "para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario", que devendría en un caos "que no será ni bonito ni pacífico".

"Quienes celebren o se beneficien de tales fondos deberían recordar: una vez que los gobiernos normalicen la confiscación, los activos de nadie estarán seguros", remarcó.

El comentario se produce horas después de que Trump anunciase -en un mensaje en su cuenta de Truth social-, que los daños ocasionados por Teherán a buques, cargamentos u otros bienes relacionados serán pagados con dinero iraní que se encuentre bajo control de Estados Unidos.

El republicano no detalló qué tipo de activos iraníes serían utilizados para cubrir los eventuales daños ni explicó el procedimiento legal para hacerlo.

Estados Unidos mantiene bloqueados activos y fondos vinculados al Gobierno iraní como parte de su régimen de sanciones contra Teherán, aunque no existe una cifra pública única sobre el total bajo control estadounidense. Las restricciones han limitado además el acceso de Irán a decenas de miles de millones de dólares en ingresos, según el Departamento del Tesoro.

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El acceso a fondos iraníes bloqueados en el extranjero es un elemento clave del memorando de entendimiento entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra. Fue firmado en junio por las partes y dado por terminado hace dos semanas por Trump, quien alega que la República Islámica no respetó lo pactado.

Aunque la mayoría de esos activos no están en EE.UU., las sanciones norteamericanas condicionan su acceso y un eventual desbloqueo ofrecería un alivio a una economía golpeada por sanciones y aislamiento.

Previamente, Trump declaró que sopesa lanzar un "ataque masivo" contra Irán, asegurando que este sería más intenso que el del pasado 28 de febrero, cuando comenzó la guerra actual tras un ataque conjunto con Israel.

En una breve entrevista telefónica con el postal Axios, el mandatario estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

"Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", dijo Trump.

Estados Unidos e Irán acumulan 13 días de combates desde que se rompió la tregua, lo que volvió a elevar la tensión en torno a la circulación marítima por el estrecho de Ormuz, por donde transita buena parte de los combustibles del mundo.