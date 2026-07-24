Zelenski acuerda con Raytheon coproducir misiles para sistemas Patriot

“Le estoy agradecido a la compañía por su disponibilidad a llevar nuestra alianza a un nivel aún más alto, en el que Ucrania coproduciría, junto con Raytheon, uno de sus productos de defensa aérea más vitales, los interceptores para Patriot”, dijo Zelenski tras recibir en Kiev al vicepresidente de la empresa, Joseph DeAntona.

El presidente ucraniano recordó que Trump respondió afirmativamente a su solicitud de que Ucrania pueda fabricar por sí misma Patriot, en vez de depender de terceros países con excedentes o esperar a recibir cuando estén disponibles los misiles que se producen en EE.UU., como es ahora el caso.

Zelenski dijo también que, tras recibir de Trump el acuerdo político necesario, “es el momento de avanzar” en la cuestión.

Los sistemas Patriot y sus misiles interceptores para estos sistemas se han revelado durante esta guerra los únicos medios capaces de derribar de forma sistemática los misiles balísticos que Rusia lanza contra Ucrania.

Ucrania es particularmente vulnerable a estos misiles del enemigo debido al número insuficiente de sistemas Patriot con los que cuenta y al agudo déficit de misiles interceptores, dos tecnologías estratégicas cuya demanda ha crecido en los últimos meses en Oriente Medio por la guerra de Irán.

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Kiev trabaja también para recibir de Raytheon sistemas Patriot nuevos, para lo que ha negociado ocupar el lugar en la lista de espera de países que estaban delante de Ucrania que no están en guerra y los necesitan con menos urgencia.