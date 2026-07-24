Zelenski se reunirá con Trump en su visita a EE.UU. para el funeral de Graham

Así lo adelantó esta madrugada la televisión pública ucraniana, Suspilne, que cita fuentes diplomáticas como origen de la información. El funeral de Graham está previsto para el martes 28 de julio en la Catedral Nacional de Washington.

Graham era uno de los principales defensores de la causa ucraniana dentro del Partido Republicano. Este senador muy amigo de Trump impulsó con otros congresistas una ley para castigar con aranceles muy elevados a los países que siguen comprando petróleo ruso.

Trump ha dado por primera vez públicamente su apoyo al proyecto de ley después de la muerte de Graham, y la posibilidad de que se apruebe en ambas cámaras será uno de los temas a abordar si se acaba produciendo la semana que viene la reunión entre presidentes en Washington.

Las noticias de esta nueva reunión entre Zelenski y Trump llegan en un momento de acercamiento entre ambos líderes.

Trump comunicó a Zelenski el 8 de julio en la cumbre de la OTAN de Ankara que su administración le daba luz verde para fabricar misiles interceptores para sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot, algo que Kiev venía pidiendo desde hace tiempo ante el déficit de este tipo de armamento vital para protegerse de los misiles balísticos con que Rusia ataca su territorio.

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Zelenski recibió el jueves en Kiev al vicepresidente de la empresa que fabrica los sistemas Patriot y los misiles que utiliza y acordó con él coproducir misiles interceptores para estos sistemas.

También esta semana, el proceso de negociaciones para poner fin a la guerra ha vuelto a ser noticia tras muchas semanas de inactividad con una reunión entre los responsables de Exteriores de Rusia y EE.UU., Serguéi Lavrov y Marco Rubio, por una parte, y una llamada telefónica de Zelenksi con los dos medidores de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner.