Al menos 35 muertos y 30 heridos en un choque entre dos autobuses en Siria

El Ministerio del Interior, por su parte, añadió en un comunicado que en el accidente se vieron involucrados "un autobús que transportaba miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna y un autobús civil".

"Las cifras anunciadas están sujetas a un seguimiento continuo y podrían variar según la información recibida del lugar del accidente", indicó la agencia oficial siria SANA.

Se movilizó el sistema de ambulancias y emergencias, y se enviaron equipos de ambulancias al lugar del accidente.

El director del departamento de Urgencias del ministerio, Najib al Naasan, explicó a SANA que "el sistema de ambulancias y emergencias se puso inmediatamente en alerta máxima", y "se activaron los quirófanos y los hospitales" de las provincias de Deir al Zur y Homs se pusieron en alerta máxima para recibir a los heridos.

Asimismo, indicó que los equipos de ambulancias continúan trasladando a los heridos desde el lugar del accidente y distribuyéndolos entre los hospitales según la gravedad de sus lesiones y la capacidad de cada hospital.

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El ministro del Interior sirio, Anas Khattab, trasladó sus condolencias a las familias de todos los fallecidos en el accidente.