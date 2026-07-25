Al menos cinco fallecidos y tres heridos en un deslizamiento de tierra en China

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, el derrumbe tuvo lugar en la noche del viernes poco antes de las 19.00 hora local (11.00 GMT) y dejó una casa enterrada.

Los equipos de rescate lograron desenterrar a las ocho personas que se encontraban en el lugar del suceso, pero cinco de ellas habían perdido ya la vida.

Las otras tres personas fueron trasladadas a hospitales cercanos y se encuentran estables.

Los 'loess' son acumulaciones de polvo transportadas por el viento que generan suelos fértiles pero inestables, y son característicos de regiones como Shanxi -de hecho, son lo que da su nombre al conocido río Amarillo- o la Pampa húmeda, en Argentina.