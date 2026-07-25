Al menos un muerto y 15 heridos en atropello múltiple en Berlín durante el Día del Orgullo

"Sobre las 22.00 (20.00 GMT) un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas. Contamos por ahora con quince heridos y una persona ha muerto", explicó un portavoz policial a los medios de comunicación en el lugar de los hechos.

El portavoz policial explicó que los agentes buscan a "un posible sospechoso" o "posibles sospechosos" responsables del atropello.

Hay un amplio dispositivo policial desplegado en la zona empleada en esta jornada por miles de personas para celebrar el Día del Orgullo LGBTI, que fue suspendido antes de tiempo.

El coche utilizado en el atropello fue encontrado por las autoridades, vacío, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten, gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI, una cita que reúne anualmente a cientos de miles de personas.

Tras la suspensión del evento, los participantes de la fiesta fueron evacuados siguiendo las órdenes de la organización.

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La Policía de Berlín había desplegado para asegurar el evento más de 2.000 policías.

Imágenes de la televisión NTV mostraron tras el atropello un amplio dispositivo policial, con una zona visiblemente acordonada y numerosas ambulancias, junto al Tiergarten.