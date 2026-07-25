Anitta, Natanael Cano, Grupo Firme y Eden Muñoz, entre los estrenos latinos

La brasileña Anitta presentó el jueves 'EQUILIBRIVM II', su noveno disco y continuación del proyecto que publicó en abril, con el que profundiza en el amor, la espiritualidad y la ancestralidad. El disco, un homenaje a la cultura brasileña a través de la bossa nova, el samba y el forró, reúne a 13 invitados de la música del país (entre ellos, Maria Bethânia y Alceu Valença) y llega acompañado de un cortometraje musical dirigido por Nídia Aranha.

El mexicano Natanael Cano lanzó este jueves 'Pa' la maña' segundo sencillo de su próximo álbum, apenas unas semanas después de su regreso a los corridos tumbados a inicios de julio. El artista se apoya de nuevo en Gabito Ballesteros y en Adriel Favela, otra de las voces que renovaron el género desde México, y suma la tuba a las guitarras del corrido como guiño a su Sonora natal.

Grupo Firme, una de las agrupaciones más populares del regional mexicano, lanzó 'Vuelve', sencillo de desamor en el que un amante incapaz de soltar a quien ya rehízo su vida ruega una última ocasión para reconquistarla. El video se rodó en el salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo, en el suroeste de Bolivia, con el vocalista Eduin Caz al frente de la interpretación, arropado por la banda en directo.

El cantautor y productor mexicano Eden Muñoz se unió este jueves al también mexicano Alfredo Olivas en 'Recuerdos en común', una historia de desamor de aire cinematográfico y sonido de banda sinaloense moderna. Más que buscar culpables, el tema celebra la liberación que llega tras el adiós a un amor tóxico que había desdibujado la identidad del protagonista.

El puertorriqueño Brray publicó este viernes 'La Sacra Famiglia', uno de los temas más introspectivos de su próximo álbum, 'Kobe Brray', inspirado en la filosofía de disciplina y superación del baloncestista Kobe Bryant. En el sencillo, el artista reflexiona sobre la presión del éxito, sobre quiénes se quedaron a su lado y quiénes se marcharon, y sobre el peso de la familia y la ambición.

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El puertorriqueño Lunay estrenó este viernes 'Mi BB', junto a su compatriota Omar Courtz, un trap latino sensual pensado para la pista de baile. Tras una semana de adelantos en redes, el tema reúne a dos voces de la nueva generación urbana en torno a un romance pasajero que ninguno logra quitarse de la cabeza.

La mexicana EMJAY presentó 'Moreno Fantasy', un tema escrito por ella misma con el que arranca 'POP PESADO', su nueva etapa musical, en la que funde la sensibilidad del pop con la crudeza del rock. El escenario elegido, rodado en una iglesia abandonada, la muestra vestida de novia completamente de negro, en una boda de estética oscura que contrasta con la energía de la canción.